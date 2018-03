Danceact Swedish House Mafia bevestigt reünie

Het dancegezelschap, dat bestaat uit Sebastian Ingrosso, Axwell en Steve Angello, betrad onaangekondigd het podium van het Ultra Festival in Miami, meldt NME. Op ditzelfde festival gaf Swedish House Mafia in 2013 ook hun afscheidsconcert.

Ze gaven een optreden met bekende hits, waaronder Save the World en Greyhound. Toen de dj's gevraagd werd naar de reden van hun hereniging, antwoordden zie hierop "dat het tijd werd".

De afgelopen weken werd al meerdere malen gesuggereerd dat het trio weer een terugkeer in de muziekwereld zou maken. Het is nog niet bekend wanneer zij nieuwe muziek uitbrengen.

Swedish House Mafia werd in 2008 geformeerd en groeide snel uit tot een van de populairste danceformaties ter wereld. Het was de eerste danceact die een concert in Madison Square Garden in New York wist uit te verkopen. Axwell en Sebastian Ingrosso treden na het stoppen van Swedish House Mafia op als het duo Axwell ^ Ingrosso.