Rechtszaak Radiohead volgens Lana Del Rey voorbij

Del Rey vertelde tijdens haar optreden op Lollapalooza São Paulo dat de zaak niet doorgaat. "Nu de zaak niet doorgaat kan ik dit zo vaak zingen als ik zelf wil toch?"

De zangeres vertelde in januari zelf dat ze werd aangeklaagd door de band. "Hoewel ik weet dat mijn nummer niet geïnspireerd is door Creep, vindt Radiohead dat dat wel zo is. Ze willen nu 100 procent van de opbrengsten, waar ik de afgelopen maanden 40 procent heb aangeboden."

Enkele dagen later ontkende de platenmaatschappij van Radiohead dat er sprake was van een rechtszaak.

"Het is inmiddels duidelijk dat coupletten van Get Free muzikale elementen bevatten die ook te vinden zijn in Creep, en we hebben gevraagd dat de schrijvers van Creep hiervoor erkenning krijgen", zo stond in een verklaring. "Er is echter geen aanklacht ingediend en Radiohead heeft niet gezegd dat zij alle inkomsten van Get Free willen ontvangen."

Het is niet duidelijk hoe de zaak zich nu heeft opgelost. Radiohead werd in het verleden zelf aangeklaagd om Creep: de band The Hollies zag overeenkomsten met hun nummer The air that I Breathe. Die zaak werd gewonnen door The Hollies. Of zij nu ook betrokken zijn geweest bij de zaak is niet bekend.