André Hazes heeft 'enorme gunfactor' volgens Gerard Joling

"De meiden lopen met hem weg en de jongens vinden hem stoer, omdat het toch een Hazes-kind is", aldus de Topper in gesprek met De Telegraaf.

Eerder zei Joling al dat hij Hazes een perfecte toevoeging vindt voor de Toppers. "Het volk, maar ook ik, is dol op hem. Als het aan mij ligt, mag hij er zo bij."

Volgens de 57-jarige zanger is Hazes precies als zijn vader. "Daar kon ik ook zo vreselijk mee lachen." De twee zangers kennen elkaar al jaren. "Als klein mannetje ken ik hem al. Toen was hij altijd al vriendelijk, altijd keurig een hand geven en iedereen met 'u' aanspreken."

Destijds vond Joling de inmiddels 24-jarige zanger echter ook "een ettertje". "Hij had wel zijn streken. Zijn oma was een keer mee naar de studio in Hilversum, waar we tv-opnamen hadden. Ze moest naar de wc om te plassen en André liep wel even mee. Ze moest echter heel nodig. Maar wat doet die draak nou, hij liep zover om, dat z’n oma het niet meer kon houden en in haar broek plaste."