De zangeres heeft problemen met haar stem. Ze ging zaterdag naar de dokter in Montreal en die zei dat het onverantwoord was om op te treden. Pink heeft dat advies ter harte genomen en schrijft in een tweet dat het haar ontzettend spijt dat ze niet gezond genoeg is voor het concert.

Pink biedt haar excuses aan en belooft de show, die onderdeel is van haar Beautiful Trauma World Tour, op een later moment in te halen.