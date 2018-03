Paul de Munnik sluit hereniging met Thomas Acda niet uit

In een interview zei Thomas Acda dat het nooit meer goed kwam tussen beide muzikanten. Die uitspraak van zijn kompaan heeft hem pijn gedaan, zegt De Munnik nu. "Thomas heeft dat blijkbaar een keer gezegd in een interview en op dat moment zou hij dat wel zo bedoelen, maar je kunt natuurlijk nooit zeggen dat het niet meer goed komt. Het is niet leuk om te lezen."

Ook deelt De Munnik de mening van zijn kompaan niet en zegt hij dat een reünie niet is uitgesloten. "Helemaal niet, wat mij betreft. Niks is uitgesloten in het leven."

"Toevallig hadden we het er laatst over dat je er in interviews heel vaak naar gevraagd wordt. Over hoe het was en of het nog goedkomt. Wij moeten daar een soort manier voor verzinnen en samen bier drinken om te bekijken hoe we dat gaan doen."

25 jaar

Acda en De Munnik ontmoetten elkaar in 1989 op de Kleinkunstacademie in Amsterdam en waren 25 jaar een duo. Met hun debuutsingle Niet of nooit geweest haalden de muzikanten de tweede plek in de single top 100.