Britse band Bananarama treedt op in Nederland

Dat maakte de festivalorganisatie donderdag bekend.

Bananarama scoorde in de vroege jaren 80 hits met nummers als Venus en Robert Deniro's waiting. Samen met The Fun Boy Three bestormden de dames de hitlijsten met It Ain’t What You Do (It’s The Way That You Do It) en Really Saying Something.

Vorig jaar werd bekend dat de meidengroep een comeback wilde maken. De popgroep maakte toen bekend ook weer op tournee te willen, nadat de band eerder door ruzie uit elkaar was gegaan.