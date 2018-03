Sneeuw noopt Justin Timberlake tot uitstellen show in New York

"Het spijt me dat ik moet melden dat de show in de Garden niet doorgaat wegens het weer. Ik baal ervan", zegt Timberlake in een video op Instagram. De zanger en de concertorganisator proberen een nieuwe datum te prikken om de geannuleerde show in te halen. De verwachting is dat de show van donderdagavond wel door kan gaan.

In een aantal regio's in de Verenigde Saten wordt meer dan 30 centimeter sneeuw verwacht. Sommige weersvoorspellingen gaan uit van nog meer winterse neerslag. Naast het luchtverkeer zal ook het openbare leven worden bemoeilijkt. Verschillende overheidskantoren en scholen gaan dicht. Burgemeester Bill de Blasio riep inwoners van New York op om vooral thuis te blijven.

Europa

Timberlake is pas net begonnen met het Amerikaanse deel van zijn Man of the Woods Tour. De zanger komt in de zomer naar Europa, waarbij hij ook Nederland bezoekt. Op 15 juli en 25 augustus komt hij naar de Ziggo Dome in Amsterdam en op 24 augustus is hij in Gelredome in Arnhem te zien.