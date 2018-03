Down The Rabbit Hole maakt volledige line-up bekend

Onder de laatste toevoegingen zitten onder meer Jorja Smith, Black Rebel Motorcycle Club en IAMDDB.

Naar de vijfde editie van Down The Rabbit Hole komen ook grote namen als Queens of the Stone Age, Nick Cave and the Bad Seeds, Franz Ferdinand, Fink en David Byrne.

Het festival vindt dit jaar plaats van 29 juni tot en met 1 juli, opnieuw in recreatiegebied de Groene Heuvels bij Beuningen.

Down The Rabbit Hole werd vorig jaar door ongeveer 26.000 mensen bezocht. Voor de komende editie wordt het terrein verruimd voor 30.000 bezoekers. De kaartverkoop is al begonnen.