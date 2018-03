Eloi Youssef van Kensington op podium bij concert Thirty Seconds To Mars

"Good times, thanks guys!", twitterde Kensington bij beelden van de zanger en gitarist op het podium bij Thirty Seconds To Mars. De Amerikaanse band stond in de Ziggo Dome met zijn The Monolith Tour.

"We kregen een mailtje van het management of we zin hadden om liedje mee te doen", vertelde Youssef na afloop van het concert op 3FM. "We zitten nu toevallig in een beetje vrije periode, dus ik dacht: helemaal top, doen we gewoon."