Anouk onderbreekt RTL-weerbericht met optreden

"De lente is vandaag van start gegaan. Daar hebben we natuurlijk met z'n allen hartstikke veel zin in. En om dat te vieren hebben wij vanavond een muzikale verrassing", begon Onwuka rond 19.45 uur aan haar weerpraatje. Vervolgens bracht Anouk haar nieuwe nummer Lente akoestisch ten gehore.

Op social media lopen de reacties op de stunt uiteen. Zo hebben sommige televisiekijkers het over "een leuke verrassing" en "top promotie van lente". Anderen vragen zich af of Anouk geld nodig heeft en of ze ook in de zomer in het weerbericht opduikt.

De zangeres zal binnenkort haar nieuwe album uitbrengen, dat geheel Nederlandstalig zal zijn.