'N Sync in april bijeen voor onthulling ster Walk of Fame

The Hollywood Chamber of Commerce kondigde dit dinsdag aan, meldt onder meer Variety. In 2016 werd al aangekondigd dat de groep dit eerbetoon in 2017 zou krijgen, maar om onbekende redenen is dit uitgesteld.

De ster van 'N Sync zal komen te liggen bij die van andere jongensgroepen zoals Boyz II Men en de Backstreet Boys. Ook enkele fans mogen de onthulling van de ster bijwonen.

Hits

'N Sync scoorde hits in de periode 1997 tot 2002, waaronder I Want You Back, Bye Bye Bye en Tearin' Up My Heart. In thuisland Amerika verkocht de band dertig miljoen albums en wereldwijd nog eens 42 miljoen exemplaren van hun cd's. Ze werden acht keer genomineerd voor een Grammy Award.

Naast Timberlake maakten ook Joey Fatone, J.C Chasez, Chris Kirkpatrick en Lance Bass deel uit van de groep. Timberlake had veruit de meest succesvolle solocarrière na het uiteenvallen van de jongensband.