Beyoncé en Jay-Z geven extra concert in Amsterdam

De kaartverkoop voor het extra concert start op maandag 26 maart om 10.00 uur. Een speciale voorverkoop start voor leden van Beyoncés fanclub de Beyhive en voor gebruikers van muziekstreamingdienst TIDAL al op woensdag 21 maart om 10.00 uur.

De On The Run Tour II start op 6 juni in Cardiff (Groot Brittannië) en gaat daarna langs verschillende Europese en Amerikaanse steden.

In 2014 ging het stel, dat op 4 april tien jaar getrouwd is, ook al eens gezamenlijk op tournee. Destijds gaven ze slechts twee Europese concerten, in de Franse hoofdstad Parijs.