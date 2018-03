Vrienden eren doodgeschoten Djordy Latumahina met feest in Paradiso

"Na alle commotie rondom dit trieste gebeuren is het nu tijd om Djordy zijn leven te vieren", aldus de organisatoren. De line-up wordt in de komende weken bekendgemaakt.

Dj en feestorganisator Latumahina, zijn vriendin en hun kind zaten op 8 oktober 2016 in hun Mini Cooper in de parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam-West toen twee mannen het vuur op ze openden.

Latumahina was op slag dood. Zijn destijds 30-jarige vriendin werd door zes kogels geraakt en overleefde ternauwernood. Een kogel miste op een haar na het kinderzitje waar op dat moment het toen 2-jarige dochtertje in zat.

Celstraffen

De dj was het slachtoffer geworden van een persoonsverwisseling. Het beoogde doelwit was drugscrimineel Gino M., die in hetzelfde appartementencomplex woonde en eveneens in een zwarte Mini Cooper reed.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vorige week celstraffen tot dertig jaar voor de verdachten van de schietpartij.

