Kris Berry opent shows tijdens tour van Gregory Porter

De twee zullen onder meer in de Royal Albert Hall te Londen en in de O2 Apollo Arena (Manchester) te zien zijn. Berry zal muziek van haar album Berry Street laten horen, dat ze in 2017 uitbracht.

"Gregory is een groot voorbeeld voor mij", vertelt de zangeres. "Uiteraard voel ik me zeer vereerd en ga met mijn band een onvergetelijke en bijzondere tijd tegemoet."

Gregory Porter is een Amerikaanse jazz-zanger die al twee Grammy's heeft gewonnen. Wereldwijd verkocht hij honderdduizenden albums, waarvan Liquid Spirit de bekendste is. In Nederland scoorde hij hits met 1960 What? en Holding On, zijn samenwerking met het Britse duo Disclosure.