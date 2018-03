Fifth Harmony last pauze in voor solocarrières

Eind 2016 verliet Camila Cabello de band al.

"Na zes jaar onafgebroken hard werken, hebben we besloten om een pauze in te lassen", zo schrijven de meiden. "We zijn allemaal dankbaar voor de afgelopen tijd waarin we veel geleerd hebben en creatief enorm zijn gegroeid."

Ook zijn de bandleden dankbaar voor de vele steun van de fans. "Aan al onze Harmonizers: bedankt voor alles wat we als Fifth Harmony hebben opgebouwd."

X Factor

Fifth Harmony werd in 2012 gevormd nadat de leden auditie hadden gedaan voor de Amerikaanse versie van X Factor. Gedurende het programma werden ze bij elkaar gezet.

In 2015 volgde het debuutalbum Reflection met een wereldwijde doorbraak als gevolg. De groep scoorde in Nederland hits met Worth It en All In My Head (Flex). De single Work From Home werd zelfs een nummer 1-hit. Het succes nam af toen Camila Cabello opstapte.

De groep heeft nog een aantal optredens gepland staan tot het einde van het jaar.