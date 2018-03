Man opgepakt vanwege bommelding concert The Roots op SXSW

De politie van Austin liet zondag weten dat de melding per e-mail was verstuurd. De afzender werd getraceerd, waarna de 26-jarige Trevor Weldon Ingram werd opgepakt op verdenking van terreurdreiging.

The Roots zouden op de voorlaatste avond van het festival een jamsessie houden met onder meer Ludacris, Jessie Reyez en Rapsody. Drummer Questlove twitterde nog voor het officiële bericht dat de show niet doorging dat fans de rij konden verlaten. In een reeks tweets, die hij later weer verwijderde, had hij het over een "zware dreiging."

Zondag liet de muzikant fans via Twitter weten: "Als iemand het 'The Show Must Go On'-type is, dan ben ik het wel. Maar we kunnen geen levens riskeren als er een bomdreiging is. We komen terug naar Austin. Bedankt voor jullie begrip."

Pakketbommen

Persbureau AP meldt dat zondagavond (lokale tijd) een explosie heeft plaatsgevonden in de stad. Twee mannen zouden hierbij gewond zijn geraakt.

De Amerikaanse stad Austin, waar de conferentie SXSW plaatsvindt, werd de afgelopen weken al getroffen door verschillende pakketbommen. Bij drie explosies kwamen binnen een paar dagen twee mensen om het leven.

Het lijkt erop dat de drie explosies verband houden met elkaar. Op de locatie waar het concert zaterdag plaats had moeten vinden, werden geen explosieven gevonden.