Aretha Franklin zegt opnieuw concerten af vanwege gezondheidsredenen

Dat meldt het Amerikaanse persbureau AP.

Franklin zal 25 maart, de dag waarop ze 76 wordt, niet optreden in New Jersey. Ook het concert in Orleans dat gepland staat op 28 april gaat niet door. Op het Jazz festival in Orleans zal in plaats van Franklin Rod Stewart optreden, laat de organisatie weten.

In een verklaring afgegeven door het management van de zangeres staat dat Franklin minstens de komende twee maanden rust moet houden van de dokter.

De soulzangeres kampt al jaren met gezondheidsklachten.