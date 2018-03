Jamai wil nooit meer Step Right Up zingen

"Ik zing dat nummer nooit meer. En ben ook niet van plan dat weer te doen", aldus Loman (31) in gesprek met het Algemeen Dagblad.

"Dat is geweest, time to move on. Als je die videoclip van toen nu nog bekijkt! Een wandelende zuurstok was ik, een ventje nog."

De zanger was in 2016 en 2017 te zien als jurylid in een nieuwe versie van Idols, naast zangeres Eva Simons, producer Ronald Molendijk en presentator Martijn Krabbé. Een nieuw seizoen van het programma is nog niet aangekondigd.

Jim

Loman laat daarnaast weten niet meer bevriend te zijn met Jim Bakkum, van wie hij de Idols-finale in 2003 met 75 procent van de stemmen won. "Wij hebben gewoon weinig contact meer. En ik moet zeggen: het is prima zo.’"

Momenteel werkt de zanger aan zijn tweede album, de eerste cd die hij uitbrengt na zijn debuutalbum Jamai met de hit Step Right Up. Genoeg te doen is Nederlandstalig en komt uit op 23 maart.