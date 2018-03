Ed Sheeran, Miley Cyrus en Dolly Parton op album als eerbetoon aan Elton John

Ook Mary J. Blige, Lady Gaga en Willie Nelson vertolken een nummer op het album, zo meldt onder andere Rolling Stone. Coldplay maakt een nieuwe versie van We all fall in love sometimes, Sam Smith zingt Daniel en Queens of the Stone Age is te horen met Goodbye yellow brick road.

"Het is altijd een enorm compliment als een artiest je nummer goed genoeg vindt om zijn of haar tijd en moeite er in te steken om een nieuwe versie er van te maken", aldus John in een reactie.

Pink is samen met de zanger te horen op Bennie and the Jets, The Killers brengen een nieuwe versie van Mona Lisas and Mad Hatters en Demi Lovato is te horen op een nieuwe versie van Don't go breaking my heart.

Het tribute album volgt na Johns aankondiging in januari om te gaan stoppen met touren. Voor hij dat doet maakt hij nog één grote tournee.