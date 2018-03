Paul de Munnik nog zoekende in solocarrière

"Ik twijfel niet aan mijn capaciteiten, maar er is altijd dat stemmetje dat vermoedt dat mensen klaar met je zijn", vertelt De Munnik donderdag in de Telegraaf. "Zelfs toen we met Acda & De Munnik op de top van onze roem zaten, kon ik wakker liggen van het idee voor de gek te worden gehouden."

De zanger vindt dat hij zichzelf niet de beste mag vinden, omdat het publiek dat merkt en het niet zou pikken, maar wil zich ook niet laten ondersneeuwen door het feit dat hij eigenlijk niet durft.

Op zijn nieuwe plaat Goed jaar, die vrijdag verschijnt, had 47-jarige De Munnik dan ook veel aan zijn producer Wouter Planteijdt. "Hij was sowieso onmisbaar in zijn verstand van instrumenten, repertoirekennis en hoe hij gitaar speelt. Maar ik had hem vooral als klankbord nodig, om mijn eigen onzekerheid te overwinnen."