Controverses rondom clips Taylor Swift: plagiaat en geheime aanwijzingen

Delicate - 11 maart 2018

In de videoclip bij Delicate, het vijfde nummer op het album, is te zien hoe Swift in een ruimte vol mensen zit en zich niet op haar gemak lijkt te voelen. Even later trekt ze gekke bekken voor de spiegel, danst ze als een gorilla rond, maakt een balletsprong en wordt ze genegeerd door mensen om haar heen omdat ze onzichtbaar blijkt. In de reclame van Kenzo zit een vrouw die in een ruimte vol mensen die zich niet op haar gemak lijkt te voelen. Even later gebeuren bijna 1 op 1 dezelfde dingen als in de clip van Swift. Belangrijk detail: de reclame van KENZO komt uit 2016 en is dus eerder gemaakt. De makers van de KENZO-reclame hebben nog niet gereageerd op het mogelijke plagiaat en ook het kamp van Swift heeft zich tot nu toe stilgehouden.

End Game - 11 januari 2018

Ed Sheeran en Future hebben een flink aandeel in de clip bij End Game en zijn ook allebei op het nummer te horen. In eerste instantie verwachtten mensen echter een andere "speciale gast" in de clip: tijdens opnames van de clip zijn door paparazzi foto's gemaakt waarop de suggestie werd gewekt dat Katy Perry, al jaren Swifts rivale, een rolletje speelt. Swift en Perry konden het ooit prima met elkaar vinden, maar de twee delen dezelfde ex, John Mayer, en zouden bovendien ruzie hebben omdat Perry een achtergronddanser bij Swift heeft "weg gestolen". Bij het uitkomen van de clip is er daarom toch wat teleurstelling onder fans te bespeuren: geen Katy Perry.

Ready for it? - 26 oktober 2017

Ook de clip bij Ready for it?, de tweede single van het album, zorgt voor de nodige controverse: de beelden lijken volgens critici wel erg op beelden uit de film Ghost in the shell. De huidkleurige bodysuit die Swift draagt, het springen door een raam, het zweven met lichtflitsen om haar lichaam heen: verschillende scènes lijken haast direct uit de film overgenomen. Ook in dit geval reageren de zangeres en haar team niet op de beschuldigingen.

Ghost in the shell vs Taylor Swift

Look what you made me do - 27 augustus 2017

De eerste videoclip bij het nieuwe album van Swift is ook meteen het meest besproken: in de clip zitten talloze verwijzingen naar opmerkingen van anderen over de zangeres. Op een van de grafstenen staat de naam "Nils Sjoberg", het pseudoniem dat Swift gebruikte toen ze meeschreef aan This is what you came for, een enorme hit van haar ex Calvin Harris. De zangeres zit in een bad vol juwelen met één 1 dollar-biljet, een verwijzing naar de rechtszaak rondom seksueel wangedrag van radiodj David Mueller, die Swift aanklaagde voor 1 symbolische dollar. De hele videoclip lang omringt de zangeres zichzelf met slangen: een verwijzing naar een opmerking van Kim Kardashian, die samen met haar echtgenoot Kanye West ruzie heeft met Swift.

Ook bij deze clip wordt gesproken van plagiaat: de scène waarin Swift te zien is met haar acht achtergronddansers, een verwijzing naar haar acht exen, lijkt volgens fans wel erg op een dansscène uit de clip bij Formation van Beyoncé. Dit keer reageert het team van Swift wel: regisseur Joseph Kahn, die de clip maakte, zegt dat Beyoncé Swift al voor ging in plagiaat. Volgens hem is Beyoncé degene die Swift nadeed: "Ik denk echt dat Beyoncé Bad Blood (ook geregisseerd door Kahn) heeft gekopieerd."

De clip eindigt met veertien versies van Swift op een rijtje, die elk een verwijzing maken naar ruzies van de zangeres: zo refereert ze naar Kanye West die haar "bitch" noemde in zijn nummer Famous, maakt ze een opmerking over de kritiek dat ze "nep" is en dat ze volgens critici altijd het slachtoffer speelt.