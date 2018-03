Sterren reageren op overlijden Flava in Ya Ear-rapper Craig Mack (46)

Craig Mack was in de jaren 90 één van de eerste artiesten die tekenden bij Bad Boy Records, het label van Sean 'Diddy' Combs. Met zijn hit Flava In Ya Ear uit 1994 zette hij Bad Boy Records op de kaart in de hiphopwereld.

Combs was dan ook één van de sterren die de rapper dinsdag eerden. Hij deelde verschillende herinneringen op Twitter en schreef daar onder meer: "Je was de eerste artiest die muziek uitbracht voor Bad Boy en gaf ons onze eerste hit. Je volgde altijd je hart en had een ongelooflijke energie. Je geloofde in mij en in Bad Boy. Ik zal nooit vergeten wat je hebt gedaan voor hiphop."

LL Cool J deelde op Twitter: "Het was een genoegen je te leren kennen en met je te rocken. Je stapte uit het wereldje en koos je eigen weg. Ik heb daar altijd respect voor gehad."

Lin-Manuel Miranda deelde een herinnering aan de muziek van Mack, die hij in eerste instantie niet begreep. Een vriend vertelde hem dat zijn hersenen gewoon nog niet klaar waren voor Flava In Ya Ear. "Hij had gelijk", schreef Miranda, "RIP Craig Mack."