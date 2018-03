Flava in Ya Ear-rapper Craig Mack (46) overleden

Macks goede vriend, producent Alvin Toney, zei tegen New York Daily News dat Mack al een tijdje wist dat hij ziek was en niet lang meer te leven had.

"Hij was voorbereid op wat ging komen", aldus Toney, die onder meer Macks eerste album Project: Frunk da World uit 1994 produceerde. "Hij was niet bang, hij was er klaar voor." Mack stierf aan hartfalen.

Mack was de eerste artiest die bij Bad Boy Records tekende, het platenlabel van Sean Combs, ofwel Diddy. Ook Diddy reageerde op het overlijden van Mack. "Je hebt ons onze eerste hit gegeven", schrijft Diddy op Instagram. "Je volgde altijd je hart en had ongelooflijk veel energie. Je geloofde in mij en je geloofde in Bad Boy. Ik zal nooit vergeten wat je voor de hiphop hebt gedaan."