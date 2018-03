Clean Bandit annuleert Amerikaanse tournee

Patterson heeft al enkele jaren last van zijn voet. Geen enkele behandeling sloeg echter aan, waardoor hij nu geopereerd moet worden.

"Met mij zal het weer goed komen, maar dat betekent wel dat we onze Amerikaanse tournee moeten annuleren. Het spijt ons enorm. We hadden allemaal erg zin om jullie te zien", schrijft hij in een bericht aan de fans.

De Amerikaanse tour zou duren tot eind april. De tijd die nu vrijkomt zullen de leden van Clean Bandit gebruiken om nieuwe muziek te maken. Naast Patterson bestaat de groep uit zijn broer Jack Patterson en Grace Chatto. In Nederland scoorde het trio grote hits met nummers als Rather Be, Rockabye, Symphony en I Miss You.