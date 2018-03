Thomas Acda vindt einde Acda en De Munnik uiteindelijk 'wijs besluit'

"Ik ben zeker een jaar behoorlijk pissig geweest, omdat ik het een rare beslissing vond. Maar al vrij snel zag ik dat het niet per se een verkeerde was", zegt Acda in een interview in de Vara Gids.

Het duo Acda en De Munnik maakte in 2014 bekend na ruim 25 jaar uit elkaar te gaan. Hoewel Acda huiverig was voor wat de nabije toekomst hem op creatief gebied zou brengen, kon hij direct aan de slag.

"Ik was altijd al van plan om een boek (Onderweg met Roadie, verscheen in 2015 red.) te schrijven, ineens had ik het moment te pakken, dat kwam heel goed uit."

Jeuk

Op dit moment staat de 51-jarige artiest in het theater in de bewierookte voorstelling Fiddler on the Roof en heeft hij net het vijfde seizoen van de komedieserie Jeuk opgenomen.

"De opnames van de eerste vijf afleveringen waren onderling wat turbulent, tijdens de laatste vijf waren we allemaal weer in totale harmonie met elkaar, dus dat was helemaal te gek. Maar ik denk wel dat dit het laatste seizoen is. Hierna is het op, vermoed ik. Vijf seizoenen is lang hoor, dus ik vind het wel goed zo."