Logopedist helpt Stryder weer te rappen

"Ruim een jaar geleden besloot ik dat ik echt weer moest gaan rappen. Ik heb gezocht naar de beste logopedist in Nederland. Het gaat nu iets beter met mijn stem. Ik denk dat ik maximaal een track per maand zou kunnen opnemen. Als het goed gaat misschien twee. Omdat het iets beter gaat gaan we gewoon knallen", zegt Stryder in een korte documentaire van hiphopplatform HIJS.

De Nederlander met Palestijnse wortels bevond zich door stemproblemen in een diep dal.

"Elke keer als ik probeerde te rappen, raakte ik mijn stem kwijt. Tot het punt waarop ik mijn stem volledig kwijtraakte. Ik volgde de lerarenopleiding. Enerzijds moet je les geven, anderzijds wil je rappen. In beide gevallen heb je je stem nodig en in beide gevallen is die fucked up. Ik had niets meer om naar toe te streven. Alles waar ik voor gevochten had was opeens weg."

Blijven knagen

Samen met zijn broer Gaza en beste vriend De Mark vormt Stryder het trio Camp Rauw. Het collectief verkondigt dikwijls uiteenlopende politieke boodschappen in hun teksten. Met name het conflict tussen Israël en Palestina vormt een voedingsbodem voor veel nummers.

Stryder is blij dat hij weer van zich kan laten horen: "Het is altijd blijven knagen bij mij. Ondanks dat ik het niet kon doen, wilde ik het wel blijven doen. Het vlammetje is altijd aangebleven."