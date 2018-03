Vance Joy denkt dat hit Riptide 'magische combinatie van ingrediënten' is

"Vooral omdat het schrijven van een hit zoiets mysterieus kan zijn. Het is een soort magische combinatie van ingrediënten, alsof je een regenboog in een flesje vangt", zegt de Australiër in gesprek met NU.nl.

Riptide stond in diverse landen op nummer één in de hitlijsten en was de op twee na langst genoteerde single in de Amerikaanse Bill Board Hot 1000. Afgelopen januari behaalde de single 600.000 verkochte exemplaren.

Voor de zanger, die eigenlijk James Gabriel Keogh heet, was het het eerste liedje dat hij ooit uitbracht. "Ik wist dus niet wat ik kon verwachten, maar ik heb alle kansen gegrepen die me aangeboden werden", vertelt hij.

"Het nummer is erg speciaal voor mij en dus ook voor veel anderen. Sommige liedjes kunnen een soort verslavende werking op mensen hebben en dat had Riptide volgens mij ook."

Melancholie en vrolijkheid

De liedjes van Keogh, wiens nieuwe album Nation of Two in februari uitkwam, zijn vaak een combinatie van melancholie en vrolijkheid. "Die mix spreekt me erg aan. Als ik zelf naar muziek luister, films kijk of een boek lees, ben ik altijd op zoek naar die combinatie van blij en verdrietig zijn", vertelt hij.

Volgens de zanger sijpelt dat ook door in zijn liedjesschrijven. "Ik doe het niet expres, maar het is gewoon een combinatie van gevoelens die me in mijn hart raakt en waar ik altijd op zoek naar ben. Neem nou zo’n nummer als With or Without You van U2, heerlijk toch?"

Likje verf

De Australiër, die vanavond een uitverkocht concert geeft in de Amsterdamse Melkweg, vindt het fijn om eindelijk zijn nieuwe album live te kunnen spelen. "Nadat je zo’n lange tijd dezelfde liedjes hebt gespeeld is het heel verfrissend om met een nieuwe setlijst op te treden."

"Het voelt alsof je er een nieuw likje verf aan hebt gegeven, en dat straalt ook op de oudere nummers af. Ik kijk er elke avond dan ook enorm naar uit om het podium op te gaan."

Op vrijdag 2 november geeft Vance Joy een concert in Paradiso in Amsterdam.