Kempi moest huilen om Anouks nummer No Love

Dat vertelt hij in een interview met FunX-dj Fernando Halman op de site Nandoleaks.com. Het nummer van Anouk en Kempi verschijnt vrijdag.

"Ik wilde altijd al een pokoe (een liedje) met Anouk maken", vertelt Kempi. "Zij is een geniale artiest, echt next level."

Toen de zangeres het nummer No Love liet horen, werd de rapper emotioneel. "Ik moest huilen, ik ging daar op dat moment doorheen. Ik voelde het zo erg; het was alsof mijn ex tegen mij praatte." De Helmonder doelt daarmee op de ex die hij in september 2017 bedreigde. Kempi werd in januari 2018 veroordeeld tot een celstraf.

Confronterend

Anouk merkte dat de tekst van het nummer confronterend was voor Kempi en daarom wilde zij afzien van het uitbrengen van het lied. "Dat voelde als een klap in mijn gezicht, ik had mijn hart geleegd op die pokoe", stelt de rapper nu.

Uiteindelijk werd toch besloten het nummer uit te brengen, mede door tussenkomst van mensen van het hiphoplabel Top Notch die het nummer "topshit" vonden.