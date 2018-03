Nieuw album The Cranberries met zang overleden Dolores O'Riordan

Het laatste album van de band verscheen in 2017: Something Else. Dat meldt Spin.com woensdag.

Het nieuwe album zou in maart uitkomen, omdat het dan vijfentwintig jaar geleden is dat de band hun debuutalbum Everybody Else is doing it so why can’t we uitbracht. Door het overlijden van zangeres Dolores O'Riordan in januari, is dat niet gelukt.

De bandleden schrijven nu dat ze de afgelopen weken hun plan over het jubileum opnieuw hebben bekeken. "Na lang nadenken, hebben we besloten om af te maken waar we mee begonnen zijn. Dit is iets wat we als band zijn begonnen, samen met Dolores, dus dat moeten we tot en met het einde afmaken. (...) We zullen de opnames voltooien en als alles goed gaat, hopen we dit nieuwe album begin volgend jaar uit te brengen."

Overleden

Dolores O'Riordan overleed in januari op 46-jarige leeftijd in een hotel in Londen. Het zal vermoedelijk nog een tijd duren voordat duidelijk is wat de exacte doodsoorzaak is. Wel liet de politie al weten dat de Ierse zangeres niet onder verdachte omstandigheden is gestorven.