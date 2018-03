Ilse DeLange viert jubileum debuutalbum in Carré

De zangeres speelt de plaat dan eenmalig integraal. Het optreden op 23 juni wordt DeLanges eerste solo-optreden sinds 2015.

"Voor mij wordt dit een bijzondere avond", zegt de zangeres. "Niet alleen sta ik sinds jaren weer met mijn eigen band op het podium, maar het is ook speciaal om alleen de nummers van World Of Hurt te spelen. Ik heb er ontzettend veel zin in en kan niet wachten om dit dierbare album met iedereen te vieren."

Platina

DeLange bracht eind juli 1998 World Of Hurt uit en legde daarmee de basis van haar inmiddels twintig jaar durende carrière. Het album, met daarop hitsingles als I'm Not So Tough, I'd Be Yours en World Of Hurt, ging destijds meer dan 500.000 keer over de toonbank, goed voor vijf keer platina.

De laatste jaren was DeLange vooral bezig met andere projecten zoals The Common Linnets, The Voice Kids en haar rol in de Amerikaanse tv-serie Nashville. Dit jaar verschijnt nieuw solowerk.

De kaartverkoop voor de show in Carré begint vrijdag.