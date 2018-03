JOHAN en Mogwai op Best Kept Secret

Voor de Nederlandse band JOHAN is Best Kept Secret het eerste grote festival sinds hun comeback. Vorige maand bracht de band na een pauze van bijna tien jaar een nieuwe single uit. Een geheel nieuw album volgt in april.

Best Kept Secret vindt dit jaar plaats op 8, 9 en 10 juni. De headliners zijn Arctic Monkeys, The National en LCD Soundsystem.

De voorverkoop is al begonnen. De dagtickets voor de vrijdagavond, wanneer Arctic Monkeys afsluit, zijn al uitverkocht.