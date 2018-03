Hiphopduo Eric B. & Rakim kondigt na twintig jaar nieuwe tournee aan

De twee kondigden hun concertreeks in de Verenigde Staten, die in april van start gaat, aan via Twitter. Eric B. & Rakim geven vooralsnog zeventien optredens. Of ze ook Europa aan zullen doen is nog niet bekend.

Paid in Full

Vorig jaar kwam het New Yorkse duo al bij elkaar voor een optreden, waarmee het dertigjarig bestaan van hun debuutalbum Paid in Full werd gevierd.

Destijds zeiden Eric Barrier en William Griffin, zoals de muzikanten eigenlijk heten, al dat het uitbrengen van nieuwe muziek "zeker een mogelijkheid" was.