Martin Garrix grote winnaar Buma Awards

Hij viel in Theater Amsterdam in de prijzen in zowel de categorie Buma Award Nationaal als Buma Award Internationaal, voor het meest gedraaide en bestverkochte nummer.

In de top 20 Nationaal behaalde Garrix (Martijn Garritsen) samen met zangeres Dua Lipa de eerste plek met het nummer Scared To Be Lonely dat hij samen met Giorgio Tuinfort schreef en componeerde. Met hetzelfde nummer scoorde hij Internationaal een tweede plek. David Guetta en Justin Bieber hadden in die categorie met hun hit 2U het meest gedraaide en verkochte nummer in handen.

Eerder werd al bekend dat Edwin Evers werd onderscheiden met de Gouden Harp en Huub van der Lubbe met de Lennaert Nijgh Prijs. De Lifetime Achievement Award ging naar Fluitsma & Van Tijn, exact twintig jaar na het winnen van hun eerste Gouden Harp.

Dit jaar waren er vooral veel winnaars in de genres urban en dance. Naast wereldberoemde Nederlandse dj’s als Martin Garrix en Armin van Buuren, vielen ook Ronnie Flex (meestgedraaide Nederlandse rapper), Boef en Lil' Kleine in de prijzen.

