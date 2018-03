Guus Meeuwis presenteert nieuw album met theatertournee

De zanger speelde maandagavond voor het eerst zijn nieuwe single van het album (Je staat niet alleen) tijdens een uitzending van De wereld draait door op NPO 1.

Na de zomer trekt de zanger langs de Nederlandse theaters met een tournee die tot april 2019 gaat duren. Tijdens die tour staan de liedjes op Geluk centraal, zegt de zanger.

De basis voor de nieuwe plaat werd gelegd tijdens een roadtrip door de staat Tennessee. Met een stapel songteksten en ideeën reed de zanger van Nashville naar Memphis om uit te komen in de befaamde Ardent Studios waar eerder Bob Dylan, The White Stripes en Led Zeppelin hun muziek opnamen. In die studio nam Meeuwis zijn nieuwe album in zijn eentje op.

Naakt

"Het klinkt vast heel simpel, maar ik vond het doodeng. Alsof ik naakt in de studio stond. Het waren alleen de liedjes en ik. Maar dat beviel goed, heel goed. Het was misschien ook precies wat ik op dat moment nodig had. En het was de bevestiging dat de liedjes de goede kant op gingen waardoor ik wist; we kunnen naar huis om een album te maken", zegt Meeuwis over deze stap.

Vanaf 31 augustus augustus trekt de artiest met zijn nieuwe liedjes langs de theaters. De kaartverkoop voor deze tournee start zaterdag om 10.00 uur. Eerder maakte Meeuwis bekend dat de kaartverkoop van zijn voorstellingen voortaan geschiedt via een nieuwe techniek die gebruik maakt van blockchain. Op deze manier kunnen de tickets niet meer worden doorverkocht.