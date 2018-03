Nielson durft gevoelens te uiten zonder gitaar

Voor Diamant vervangt de 28-jarige zanger de gitaar door elektronisch geluid. Dat was geen makkelijke stap voor de singer-songwriter. De gitaar voelde als "veilig en vertrouwd". "Het heeft me veel mooie dingen gebracht, maar zo heb ik het wel al vijf jaar gedaan en ik wil nog veel langer door."

De keuze voor nieuw geluid beschrijft hij als een zoektocht. In de anderhalf jaar dat hij geen nieuwe muziek uitbracht, zocht hij naar wat hij nou "echt gaaf" vindt om te maken en waar zijn hart nou echt ligt. "Toen is de keuze gemaakt om mijn gitaar af te doen."

Niet alleen zijn gitaar maakt het verschil. "Ik ben ook op zoek gegaan naar een andere 'tone of voice'." Dat betekent dat Nielson meer ingetogen zingt. "Niet meer schreeuwen om een punt te maken", zo beschrijft hij het zelf. "Dat maakt me wat kwetsbaar, maar dat vind ik nu mijn kracht. Ik wil dat je me nu echt leert kennen en dat er minder afstand is tussen wie ik ben en wat ik zing."

Internationaal geluid

"Als muziekliefhebber luister ik vooral naar internationale popmuziek en dat niveau streef ik wel na nu. Dat klinkt heel ambitieus en dat is het ook, maar het is blijkbaar waar mijn hart ligt."

Om dat internationale geluid na te streven schakelde Nielson de hulp in van Amerikaanse producer Miles Walker, die onder meer heeft samengewerkt met Coldplay en Rihanna. Via Nielson's label Sony kwam hij in contact met Walker, die erg enthousiast was toen hij Diamant hoorde. "Hoe gaaf is het als zo’n gast er echt iets in ziet."

Ondanks dat internationale geluid, streeft Nielson er niet naar om naar het buitenland te gaan. "Mijn hart ligt bij het schrijven van Nederlandse liedjes. Daar kan ik mezelf in uiten. Ik wil het buitenland wel naar Nederland halen, omdat ik het idee heb dat op zo’n manier geen muziek gemaakt wordt hier."

Persoonlijk

Diamant is het meest persoonlijke nummer dat de zanger tot nu toe heeft geschreven, zo zegt hij zelf. Het gaat over een enorme verliefdheid die hij gehad heeft. De singer-songwriter beschrijft het als "zo verliefd zijn dat je eigenlijk bang wordt om alles kwijt te raken en dat je jezelf verliest in alle onzekerheid, maar toch vind je het spannend". "Het is verliefdheid vanuit mijzelf beschreven. Nu lukt het me beter om dat te verwoorden en ben ik minder bang van wat mensen daarvan vinden."

Na Nielson zijn optreden in AFAS Live van maart 2016, is hij meer tijd gaan steken in zijn privéleven. "Ik ging mijn vrienden meer zien en liet mijn gezicht meer zien op verjaardagen. Dat had ik nodig om weer even te zien wie ik ben en waar ik vandaan kom." Maar daarna kwamen "de grote dingen" in zijn leven. Nielson trouwde, ging op huwelijksreis en kocht een huis. "Allemaal hele gave dingen waar ik na vier-vijf jaar eindelijk de tijd voor kon nemen."

Album

Na een half jaar begon het weer te prikkelen bij hem, en begon hij langzaam het muzikale werk weer op te pakken. "Wel zonder deadlines", zegt Nielson. "Ik heb echt de tijd genomen om muziek te maken en te zoeken naar wat ik wil."

Nielson zegt zeker twintig nummers geschreven te hebben, maar die wil hij eerst allemaal echt afmaken. Dat betekent dat er voorlopig geen nieuw album aankomt, want hij heeft nog veel werk aan de winkel.

Nielson’s nieuwe geluid staat niet symbool voor een totaal ander persoon: de zanger blijft in wezen hetzelfde. "Ik ben geen andere gast geworden, alleen kan je nu horen dat ik een man van 28 ben en geen jongen van 22 die bij Giel Beelen op de kruk zit en Beauty & The Brains zingt. Ik hoop dat mensen kunnen waarderen dat ik niet ben blijven hangen in wat me succes oplevert. Ik wil eerlijk zijn."