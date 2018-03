Frans Bauer had 'muzikale midlifecrisis'

"Ik dreef weg van waar ik het meest van hou: het levenslied. Ik wist dat ik weer muziek wilde maken waarbij ik me goed voel", aldus Bauer die op zijn nieuwe album Levenslied weer helemaal zichzelf is.

Bauer zegt de afgelopen jaren uit alle macht geprobeerd te hebben een groter publiek te bereiken. "Ik probeerde mij aan te passen in de hoop dat ik breder werd geaccepteerd. Maar ik wil nu niet meer nadenken over of ik wel of niet op de radio wordt gedraaid."

Spijt

Liedjes over liefde, geluk en verdriet voeren weer de boventoon op Levenslied. "Alle nummers zijn rechtstreeks uit mijn eigen leven gegrepen. Dat doet mij veel meer dan een liedje over een skippybal. Ik had echt een midlifecrisis. Sommige mannen kopen dan een motor of nemen een andere vrouw. Ik zocht naar mijn muzikale identiteit."

Spijt heeft Frans overigens niet van een liedje als Skippybal. "Nee, toen stond ik daar volledig achter. Dat is ook iets wat bij het artiestenbestaan hoort. Je moet niet alleen maar zoeken naar dingen die voor de hand liggen", vindt hij.

Levenslied is uiteindelijk een heel persoonlijk album geworden. "Ik heb alle teksten zelf geschreven en bedacht. Ik heb er anderhalf jaar aan gewerkt", zegt Bauer, die bijzonder kritisch was. "Voor mij was het beste nog niet goed genoeg." Blij met het eindresultaat is hij wel. "We hebben ook voor het eerst met strijkers en blazers gewerkt. Het is geen computeralbum geworden. Het leeft echt."