Nieuwe uitgaves David Bowie op Record Store Day

Welcome To The Blackout is opgenomen tijdens de Isolar II-tour in 1978 op Earls Court in Londen en is voorzien van een driedelige hoes. Let's Dance komt voor het eerst uit in de full-length-demo en bevat ook een liveversie die is opgenomen in Pacific National Exhibition Coloseum in Vancouver in 1983.

Record Store Day valt dit jaar op zaterdag 21 april. Het is een internationale, jaarlijkse dag waarop platenzaken en platenlabels activiteiten organiseren om de branche te promoten.