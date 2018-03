Cale was onderdeel van de legendarische band The Velvet Underground, die hij vormde met Lou Reed. Vanwege meningsverschillen met Reed verliet Cale de groep in 1968 en werd hij vervangen door Doug Yule.

In zijn solocarrière bracht Cale meer dan twintig soloplaten uit en werkte hij als producer samen met nieuwe generaties muzikanten zoals The Stooges, Patti Smith, Siouxie and The Banshees en Happy Mondays.