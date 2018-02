The Rolling Stones na vijf jaar weer op tournee in Groot-Brittannië

Dat deed de band via Twitter.

The Rolling Stones beginnen hun tournee op 17 mei in Dublin en doen daarnaast in Groot-Brittannië ook Londen, Manchester, Edinburgh en Cardiff aan.

In Europa staan de mannen daarnaast nog op podia in Berlijn, Marseille, Stuttgart, Praag en als slotstuk van de tour op 8 juli in Warschau.

Nederland

In 2017 waren The Rolling Stones ook in Nederland te zien. De Engelse rockers stonden toen in de Amsterdam ArenA en het GelreDome in Arnhem.