Bon Jovi geeft in april optreden met originele line-up

Dat meldt NME.

Such verliet de rockband in 1993 en Sambora vertrok in 2013. De twee zullen zich in april eenmalig bij hun voormalige bandleden Jon Bon Jovi, drummer Tico Torres en keyboardspeler David Bryan voegen.

De Amerikaanse rockband werd opgericht in 1983 en bracht to nu toe dertien studio-albums uit. Hun laatste plaat, This House Is Not For Sale, stamt uit 2016.

In de Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland, Ohio worden elk jaar de door het museum als meest invloedrijkste beschouwde artiesten, producers en technici geëerd. De ceremonie zal dit jaar voor de 33ste keer worden gehouden.