Recensieoverzicht: Kendrick Lamar 'plaatst zich tussen allergrootsten'

De Volkskrant - vijf sterren

"Met zijn ronduit verpletterende concert plaatste hij zich definitief tussen de allergrootsten. (...) 'James Brown, David Bowie en Prince leven niet meer, maar we hebben Kendrick Lamar' was de conclusie na dit zinnenprikkelende evenement. Zelden zag je het Ziggo Dome zo tot ontlading komen als toen hij even voor negen uur zijn DNA. inzette."

"Lamar is uitstekend bij stem. Stevig, snerpend en scherp. En wat is het geluid goed. In de coulissen staan een paar muzikanten verstopt. Wat alles wat voller en meer live doet klinken dan als alles uit een doosje zou komen."

Parool - geeft geen sterren

"Lamar geeft in de Ziggo Dome met een soort achteloze virtuositeit alvast één van de beste concerten van het jaar weg. (...) Lamar trapt na een enorme explosie af met het furieuze DNA., vol glasheldere raps op mitrailleursnelheid die het je doen duizelen. Het komt hem te staan op een zeldzaam enthousiaste publieksreactie die de hele show aanhoudt: armen zwaaien wild, iedereen springt, werkelijk elk nieuw nummer wordt onthaald met een geschreeuw dat grenst aan extase."



"In het geval van Lamar is die enorme publieksvervoering wel te begrijpen. Hij is een onweerstaanbare verschijning: rustig, beheerst, wat enigmatisch, maar tegelijkertijd een vurig en gepassioneerd artiest die exact weet waar hij mee bezig is."

Trouw - vier sterren

"Lamar hield het tempo hoog. Daardoor raakte diepgang en bezinning wat in het gedrang - waar je getuige zijn teksten bij Lamar best op mag rekenen. Alleen tijdens het einde, met PRIDE, LOVE en Bitch, Don’t Kill My Vibe kreeg hij even tijd om adem te halen. Dat was nodig ook, vlak daarvoor moest Lamar bij de jachtige nummers XXX en m.A.A.d City voor het eerst naar adem happen en werden er in z'n raps hoorbaar wat bochtjes afgesneden."

"Maar het was goed zoeken naar dergelijke krasjes. Want wát een liefde hing er in de zaal vanavond, stelde Lamar vast toen hij even zijn momentje pakte."

3 voor 12 - geeft geen sterren

"Knap hoe hij toch een visueel dynamische show neerzet in zo'n bewust minimalistische setting: zo nu en dan een vlammenwerper, een minipodium midden in het publiek waar hij halverwege de show een paar nummers doet, en dat LED-scherm boven zijn hoofd dat langzaam kantelt en beweegt."

"Bij het zware, kritische XXX hangt het als een laag plafond vlak boven de rapper, wat zelfs in die enorme zaal een benauwend gevoel geeft. Voor Swimming Pools staat het juist open, schuin richting het publiek, dat meedeint op de beelden van zachtjes golvend water."

