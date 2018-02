The Real Thing-zanger Eddy Amoo (73) overleden

Hij stierf volgens de BBC plotseling op 73-jarige leeftijd in Australië.

Amoo was zanger en liedjesschrijver van het Britse kwartet, dat vooral successen kende in de jaren zeventig. In Nederland had de band hits met singles als You To Me Are Everything, Can't Get By Without You en Can you Feel The Force. De band werd in Groot-Brittannië ook wel de 'zwarte Beatles' genoemd.

Van de originele groep leven nu alleen nog Dave Smith en Chris Amoo, het broertje van Eddy. Ray Lake stierf in 2000.