Marco Borsato denkt dat achternaam lastig kan zijn voor carrière dochter

De zanger is vanaf vrijdagavond weer te zien in The Voice Kids. Zijn dochter heeft regelmatig gevraagd of ze niet zelf ook eens zou meedoen. In gesprek met AD zegt Borsato het haar niet af te raden.

"Van mij mag ze. Maar het schept meteen zulke hoge verwachtingen hè. Daarmee kun je ook iets kapot maken. Groei even, zou ik zeggen, geniet ook van dit proces, voordat je je met de allerbesten meet", aldus Borsato (51).

"Vergeet niet dat er bij The voice of Holland keihard wordt geoordeeld en er een kwaliteitslabel aan wordt gehangen. Laat ze gewoon eerst wat ervaring opdoen."

De zanger denkt dat kinderen in deze tijd behoorlijk bevoordeeld zijn. "Ik had op mijn 14de nog niet eens een microfoon vastgehouden. Muziek luisterde ik via de radio, een singletje dat ik kocht of via een walkman. Kinderen hebben tegenwoordig via hun telefoon al toegang tot alle muziek van de wereld."