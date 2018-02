Big2 is 'hartstikke nerveus' voor eerste singlerelease na The Opposites

"Ik vind het eng om mezelf zo bloot te geven. Ik heb nooit eerder iets gedaan waarbij ik 100 procent in mijn eentje op de voorgrond zit", aldus Van Steenhoven (32) in gesprek met NU.nl.

In 2004 werden The Opposites opgericht en in 2013 kwam hun laatste album uit. Sindsdien is het stil rondom het duo, dat hits scoorde met Sukkel voor de liefde en Dom, lomp en famous.

Omdat hij hiervoor deel uitmaakte van The Opposites en in andere projecten ook samenwerkte, moest hij daarom wel "even omschakelen". "Want wat voor de groep goed werkt, werkt voor een soloartiest heel anders."

Gelukkig had hij een sparringpartner in dit proces: collegamuzikant Pete Philly. "We gaan tegelijk op, ook zijn liedje (een soloproject, red.) is net uitgebracht. Het is fijn dat je bepaalde dingen aan elkaar kunt spiegelen. Zowel mentaal als muzikaal is dat fijn."

Met Pete Philly maakte Big2 ook een nummer. "Ook Sjaak doet hierop mee. Het is grappig om die twee op een nummer te zetten, omdat zij een compleet andere energie hebben. Met Pete heb ik diepgaande gesprekken: we kunnen van links naar rechts en van boven en beneden de diepte in gaan. Met Sjaak lach je je juist kapot. Het is leuk om die twee energieën bij elkaar te brengen en daar ook nog eens muziek uit te krijgen."

De single Ik wil dat je danst is feestelijk, maar zo klinkt niet het hele album zegt Van Steenhoven, die ook over persoonlijke zaken heeft geschreven. "Ik heb genoeg meegemaakt en er waren genoeg dingen die ik van me moest afschrijven. Het album gaat daarom alle kanten op: het ene moment trap je lol met vrienden en het andere moment vertel je iets persoonlijks. Dat is het leuke van muziek: waar je normaal niet snel een boekje over open doet, doe je nu wel."

De pen liegt niet

Het meest persoonlijke nummer is Thuis, een akoestisch nummer. "Toen ik begon met schrijven was ik me er niet bewust van wat voor nummer dit moet worden. Tijdens het schrijfproces kwamen er bepaalde gevoelens uit, die gaan over mijn behoefte naar een thuis en gezelligheid. Het klinkt heel poëtisch, maar de pen liegt niet. Vaak is het zo dat zodra je iets opschrijft, je dichter bij je gevoel zit dan wanneer je praat met mensen."

Daar was bij gezamenlijke projecten toch minder ruimte voor, vertelt de artiest. "Je downloadt de energie die in de kamer hangt. Als ik met mensen in een ruimte ben, dan broeit er iets, en dat is dan wat er uitkomt op de plaat. Dan ga je niet ineens zo'n gevoelig nummer schrijven en maakje er eerder wat gezelligs van."

Zijn soloalbum verschijnt op 30 maart en heeft als titel Van Staal. "Dat duidt erop dat ik niet van mijn koers te brengen ben en redelijk sterk in mijn schoenen heb moeten staan om dit te doen. Ik heb een flink aantal keren te horen gekregen dat het niet slim is om een soloproject te beginnen."

Opposites-reünie

Of er ooit nog een reünie van The Opposites aankomt, durft hij niet te zeggen. "Dat hangt op dit moment niet in de lucht." Zijn eerdere successen gaat hij ook niet spiegelen aan zijn nieuwe project. "Voor nu is het een nieuw plantje dat net geplant is en op een gezonde manier moet groeien. Als ik er nu veel pokon overheen ga gooien, dan gaat het dood. Het moet op natuurlijke manier gebeuren."

De artiest ervaart wel veel druk rondom zijn solosingle en -album. "Iedereen zegt: oh hij is van The Opposites, dus het gaat zus of zo worden." Hij trekt zich hier weinig aan aan: ik ben hartstikke gelukkig als ik plaat überhaupt hebt uitgebracht."

Het potentiële succes is volgens Van Steenhoven niet per se bewezen door hoge cijfers. "Als je me over een half jaar tegenkomt en ik heb geen nummer 1 gescoord, dan zul je geen verdrietige man tegenkomen."