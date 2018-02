Anouk hoofdact bij Schevenings festival Live on the Beach

Het optreden van Anouk viel vorig jaar letterlijk in het water, maar volgens organisator Arwin Touw mocht dat de pret niet drukken. "Ondanks de slechte weersomstandigheden, of misschien wel juist daardoor, gaf Anouk vorig jaar op het strand van Scheveningen een van haar beste concerten ooit."

Toen hij polste of ze het dit jaar nog een keer wilde doen had de Haagse daar wel oren naar. "Het is dan ook een bijzondere locatie, zo aan de rand van de Noordzee. Ditmaal hopen we dat de zon schijnt", zegt Touw in het AD.

Live on the Beach duurt in tegenstelling tot voorgaande edities geen twee maar drie dagen en vindt plaats van donderdag 6 tot en met zaterdag 8 september. Anouk speelt op 7 september, de line-up wordt komende weken bekendgemaakt.

Kaarten voor de strandconcerten zijn vanaf vrijdag verkrijgbaar op de website van Live on the Beach.