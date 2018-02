Michelle Obama deelt Valentijnsplaylist voor Barack

De lijst bestaat, als verwijzing naar het feit dat haar man de 44ste president van de Verenigde Staten was, uit 44 liedjes.

Obama koos onder andere voor klassieke liefdesliedjes zoals At Last van Etta James, Stand By Me van Ben. E. King, Can’t Get Enough of Your Love van Barry White en Endless Love van Diana Ross en Lionel Richie.

De ex-presidentsvrouw koos ook voor wat recentere nummers zoals Halo van Beyoncé, Fallin' van Alicia Keys, Make You Feel My Love van Adele en Marry You van Bruno Mars.