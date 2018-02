MGMT vindt het niet erg om hits te spelen tijdens concerten

"We weten dat ze populair zijn en dat mensen speciaal daarvoor naar onze shows komen. (…) En als ik naar een band ga kijken, zijn hun nieuwe nummers ook de laatste die ik wil horen."

MGTM-kernleden Andrew VanWyngarden en Ben Goldwasser brachten onlangs hun nieuwe album Little Dark Age uit. Vijf jaar na hun laatste album. Maar van een comeback wil het duo in gesprek met Humo niets weten.

"Ten eerste zijn we nooit weggeweest, want we zijn tien jaar lang ons eigen ding blijven doen. En ten tweede is Little Dark Age niet toegankelijker omdat we wanhopig naar onze succesjaren wilden terugkeren. (…) Little Dark Age is een combinatie van de twee: donker én licht. Of de plaat verkoopt of door critici goed wordt ontvangen, kan me eerlijk gezegd weinig schelen."

MGMT zal op 29 juni weer in Nederland te zien zijn. De formatie staat dan op het festival Down the Rabbit Hole.