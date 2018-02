Big band-zanger Vic Damone (89) overleden

De artiest overleed in een ziekenhuis in Florida, zo maakte zijn familie bekend.

Damone werd in juni 1928 als Vito Rocco Farinola geboren in Brooklyn als zoon van Italiaanse immigranten. Geïnspireerd door onder anderen Frank Sinatra en Perry Como koos hij voor een carrière in de muziek.

De zanger werd ontdekt door Como op 14-jarige leeftijd, toen zij elkaar per toeval ontmoetten in een lift. Damone zou tijdens de rit de lift hebben gestopt en zijn begonnen met zingen.

Dat leidde in 1947 tot een platencontract bij Mercury Records. Damones grootste hits in de VS waren You're Breaking My Heart, On the Street Where You Live en My Heart Cries for You. Zijn laatste album kwam uit in 2002

Damone, die vijf keer getrouwd was en Donald Trump tot zijn persoonlijke vrienden rekende, nam tot 1969 honderden liedjes op. Hij kreeg in 2002 een beroerte en in 2008 volgde nog een gezondheidswaarschuwing, maar hij herstelde.