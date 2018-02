Jan Dulles zegt dat 3JS uitbreiding van fans nodig hebben

Spanning voor het nieuwe album heeft Dulles, zanger van de Volendamse band, niet. Hij kijkt juist enorm uit naar het album, waarbij de 3JS de regie enigszins uit handen gaven door veel samen te werken met externe tekstschrijvers. Onder andere Diggy Dex speelt een grote rol op het album NU.

"Door er goede tekstschrijvers bij te halen, is er fris naar onze teksten gekeken. Hier en daar zijn de invloeden van buitenaf echt goed voor onze muziek geweest. Mede doordat wij al tien jaar samen zijn als 3JS zijnde en wij elkaar ontzettend goed kennen, was het aanwakkeren van onze creativiteit door een externe partij zeker welkom. Uiteindelijk zijn wij wel zelf verantwoordelijk gebleven voor de inhoud van het album", vertelt Dulles in gesprek met NU.nl.

Twintig liedjes

Voor het album werden in totaal twintig liedjes geschreven. De helft overleefde de schifting niet. "Wij vonden die liedjes uiteindelijk niet goed genoeg voor het album. Een nieuw album uitbrengen vind ik nog altijd het belangrijkste in ons vak. Dat betekent ook dat het creatieve proces nog in volle gang is. Als je dat als band niet meer hebt, doet het er niet meer toe."

Een persoonlijke favoriet van Dulles is Ik ben maar een man. "Qua tekst is het ook het meest herkenbare onderwerp voor de luisteraar. Het gaat over de tekortkomingen van een man ten opzichte van een vrouw. Dat wordt overigens ook onze nieuwe single. Volgens ons is dat een goed radioliedje. De Betere Jaren is daarnaast een echt 3JS-liedje, zou je kunnen stellen. Het is melodieus met Keltisch-Ierse invloeden. Daar ligt ons hart. Voor dit album hebben wij een combinatie van folk en pop gebruikt. Wij weten wie we zijn en houden vast aan onze ideeën. Daarbij zijn we niet meer bang om op ons gezicht te gaan."

Doorgroeien

2017 was een druk jaar voor de 3JS. Van een uitverkochte U2 Joshua Tree-tour, de Vrienden van Amstel Live, een jubileumfeest in AFAS Live, het beklimmen van de Mont Ventoux voor Tour du ALS tot het werken aan het nieuwe album. Dulles stipt desgevraagd één gebeurtenis als hoogtepunt aan.

"Bij de U2-tour kwamen een heleboel mensen die nog nooit een eigen show van ons gezien hadden. Die waren vooraf misschien sceptisch, maar wij hebben ze een mooie avond bezorgd. Ze zijn daarnaast benieuwd naar ons geworden. Daar hebben wij een goede stap mee gezet", geeft de zanger aan.

Toch kunnen de 3JS volgens Dulles nog altijd doorgroeien. "Wij hebben eigenlijk nog wel uitbreiding van onze fans nodig. De doelgroep die wij nu bedienen, is ook tien jaar ouder geworden. Een jongere doelgroep aanboren en hen bekend laten worden met de 3Js is één van onze opdrachten voor 2018."

Eerder deden de 3JS aan het Songfestival mee met Never Alone. Voor de U2-tour zongen de Volendammers ook alleen maar in het Engels. Toch denkt de groep er niet aan om Engelstalige nummers uit te brengen. "Wij hebben niet de intentie om een Engelstalig album of iets dergelijks op te nemen. Af en toe Engelse nummers zingen, zoals tijdens een theatertour, vinden wij wel heel leuk om te doen. Maar in de basis blijven wij een Nederlandse band. Als zanger en tekstschrijver geniet ik daar ook nog het meest van."

Theatertour

Dulles kijkt daarnaast ontzettend uit naar de theatershow. "Een theatertour is ieder jaar weer speciaal, omdat je op een bijzondere manier de nieuwe liedjes bij het publiek kan introduceren. Het geeft een andere lading aan de muziek. We sluiten onze tiende theatertour af in Carré. Dat is het belangrijkste theater van Nederland met een unieke sfeer. Dat wij daar weer mogen optreden, maakt mij ontzettend trots."