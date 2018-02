Drummer Pat Torpey van band Mr. Big overleden (64)

"Met gebroken hart vertellen we jullie dat onze broer, vriend, drummer en bandlid van het eerste uur, Pat, is overleden aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson", schrijft de band.

"Familie, band en management vragen om privacy in deze moeilijke tijd." Torpey, die 64 jaar is geworden, kreeg in 2014 te horen dat hij aan Parkinson leed, maar hij speelde tot voor kort nog met de band als drummer en achtergrondzanger.

Torpey toerde met onder meer Tina Turner, Belinda Carlisle en Robert Plant voordat hij in 1988 samen met zanger Eric Martin, gitarist Paul Gilbert en bassist Billy Sheehan de band Mr. Big startte. In 1992 hadden ze een hit met To Be With You. De groep ging in 2002 uit elkaar, maar kwam in 2009 weer samen. Na die comeback heeft Mr. Big nog drie albums uitgebracht.